مصدر مطلع: دخول مفاوضات تبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل في التفاصيل الدقيقة

قال مصدر عربي مطلع على تفاصيل المفاوضات بين حركة حماس وإسرائيل لإتمام صفقة تبادل أسرى وهدنة مؤقتة، إن مفاوضات تجرى حاليا في قطر تبحث التفاصيل الدقيقة لإنجاز الصفقة خلال الأيام القادمة رغم بعض العقبات التي تعترض طريقها.

وذكر المصدر، لوكالة أنباء العالم العربي AWP، أن النقاط التي يجري البحث فيها الآن تتعلق بتحديد أسماء المعتقلين الفلسطينيين الذين سيتم إطلاق سراحهم، وكذلك أسماء المحتجزين الإسرائيليين.

وحول ما نُشر اليوم عن الاتفاق على معايير منها إطلاق سراح عشرة معتقلين فلسطينيين مقابل كل محتجز إسرائيلي قال المصدر إن الأمر ما زال قيد البحث وممكن لهذا العدد أن يزيد أو يقل بحسب اسم المعتقل الفلسطيني والمدة التي يقضيها في السجن.

وبشأن تشدد رئيس الوزراء الإسرائيلي ورفضه إطلاق سراح معتقلين فلسطينيين من ذوي الأحكام العالية إلى منازلهم في الضفة الغربية، وطرح خيار إبعادهم إلى قطر، قال المصدر إن "حماس ترفض فكرة الإبعاد حتى الآن ولا أعتقد أنها ستوافق عليها، لكن بالنهاية سيكون هناك حلول لكل القضايا التي لا تزال عالقة".

وتوقع المصدر، أن يتم إنجاز الصفقة قبل حلول شهر رمضان مع هدنة تمتد لمدة ستة أسابيع على أن يتخللها استمرار لمفاوضات تؤدي لمزيد من التفاهمات وإطلاق سراح بقية المحتجزين الإسرائيليين.

وأضاف "بالإضافة للمفاوضات الفنية التي تجرى في قطر من المتوقع أن يصل وفد إسرائيلي لاحقا إلى القاهرة لبحث المزيد من القضايا الأساسية في الصفقة ومراحلها اللاحقة".