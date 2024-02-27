لافروف: ينبغي حل أزمة الملاحة في البحر الأحمر سياسيا

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الثلاثاء، إن مسألة سلامة الملاحة في البحر الأحمر ينبغي حلها بالوسائل السياسية والدبلوماسية.



وأضاف لافروف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء اليمني، أن موسكو لا تبرر استهداف السفن التجارية في البحر الأحمر، وكذلك فإن تصرفات واشنطن في اليمن يجب ألا يتم تبريرها.



ويزور رئيس الحكومة اليمنية أحمد بن مبارك، موسكو بعد حوالي ثلاثة أسابيع من تعيينه في هذا المنصب وهو يشغل منذ فترة منصب وزير خارجية بلاده.



و"تضامنا مع قطاع غزة" الذي يواجه حربا إسرائيلية مدمرة بدعم أمريكي، يستهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّرات سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر، عاقدين العزم لمواصلة عملياتهم حتى إنهاء الحرب على القطاع.



ومع تدخل واشنطن ولندن واتخاذ التوتر منحى تصعيديا لافتا في يناير الماضي، أعلنت الحوثي أنها باتت تعتبر كافة السفن الأمريكية والبريطانية ضمن أهدافها العسكرية.