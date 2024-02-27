أعرب أيمن الشريعي رئيس نادي إنبي، عن سعادته بعد فوز فريقه أمام زد مساء الإثنين، وتصدر جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز بشكل مؤقت.

وقال الشريعي في تصريحات تليفزيونية: "إنبي يسير بمنظومة محددة لا تختلف برحيل شخص، حتى بعد رحيل تامر مصطفى المدير الفني، كان لا بد من سير المنظومة كما هي لأن المدير الفني ترس ضمن المنظومة".

وأضاف: "المدير الفني هو شخص داخل المنظومة، وإذا حصل إخفاق يكون من المنظومة بالكامل، وهذا لا بد أن يحدث في كل الأندية، ولا بد من منح الدعم الكامل للمدربين".

واستطرد: "تصدر الدوري بشكل مؤقت مهم ولكن ليس من أهدافنا المنافسة على الدوري، ولدينا أهداف أخرى وأفكارنا محددة منذ البداية".

وتابع: "عند التعاقد مع تامر مصطفى كمدرب للفريق تلقينا انتقادات حادة ولكن ماذا حدث؟ الآن هو يتفوق في مشواره والنادي يسير في طريقه أيضًا ونجاحه يعود إلينا، وعلاقتنا معه مميزة حتى الآن، ولم يتم إقالته من منصبه أو يتقدم باستقالته، وخرجنا بشكل مميز، وحقق الهدف المطلوب منه داخل النادي، وساعدناه في خوض تجربة حقيقية".

وواصل: "وأشركنا عناصر شبابية، وبالطبع كان لا بد من إبلاغه برحيل زياد كمال ولكن هناك حالات لا بد من اتخاذ فيها قرار، خاصةً أن اللاعب لم يكن معنا الموسم الماضي، بسبب تواجده في المصري البورسعيدي، على سبيل الإعارة".

وأردف الشريعي: "الكرة صناعة، والجميع أشاد بصفقة انتقال زياد كمال إلى الزمالك والعقد المبرم بسببه، والإدارة عليها اتخاذ القرارات والإدارة الفنية عليها تقبل هذه القرارات، ورحيل اللاعب كان طبيعيًا لوجود أكثر من عنصر في مركزه، بالإضافة إلى أننا لا ننافس على الدوري".

واختتم: "حال وجود أي عرض لأي لاعب صغير في السن سواء حواش أو حمدي سوف يتم مناقشته ورحيلهم سيكون للخارج فقط ولن يتم السماح برحيلهم لأي نادٍ مصري".