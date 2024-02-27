«الشروق» تكشف ملامح قائمة محترفي المنتخب لمعسكر مارس

استقر الجهاز الفني للمنتخب الوطني، بقيادة حسام حسن، على قائمة اللاعبين المحترفين المقرر استدعائهم لمعسكر مارس المقبل، استعدادا للدورة الودية في الإمارات، المحدد لها من 22 حتى 26 مارس المقبل، بمشاركة تونس وكرواتيا ونيوزيلندا.

وعلمت "الشروق" من مصدر في المنتخب، أن حسام حسن استقر على 7 لاعبين محترفين لضمهم للمعسكر وهم، محمد صلاح، نجم ليفربول، محمود حسن تريزيجيه لاعب طرابزون سبور التركي، عمر مرموش لاعب فولفسبورج الألماني، حمدي فتحي لاعب الوكرة القطري، أحمد حجازي، لاعب اتحاد جدة السعودي، مصطفى محمد لاعب نانت الفرنسي، ومحمد شريف لاعب الخليج السعودي، والذي قد يخرج من القائمة بسبب قلة مشاركاته مع فريقه.

وأكد المصدر لـ"الشروق" أن بداية من الغد، ستتم مخاطبة اتحادات تلك الأندية لإبلاغ اللاعبين بشكل رسمي واستدعائهم خلال فترة التوقف الدولي.

وفيما يخص القائمة المحلية، استقر حسام حسن على تأجيل الإعلان عنها لوقت متأخر وقبل المعسكر بيوم أو يومين، للاستقرار على الأسماء المحلية من لاعبي الدوري، وذلك لمواصلة حضوره بصفة مستمرة عدد كبير من مباريات الدوري لتحديد الأسماء التي ستكون جاهزة وقادرة على إحداث الفارق خلال التجمع الدولي المقبل.

وعلمت "الشروق" أن هناك حالة من الاستياء لدى الجهاز الفني من مستوى بعض اللاعبين في الدوري وعلى رأسهم لاعبي الأهلي والزمالك، خلال الفترة الماضية، برغم التأهل الإفريقي لدور الـ 16، سواء في دوري الأبطال أو في مسابقة الكونفدرالية، فيما أبدى حسام حسن تحفظا كبيرا على مستوى لاعبي فريق بيراميدز، وتراجع أداءهم، فضلا عن الخروج المخيب للآمال من دوري أبطال إفريقيا، بعد الهزيمة أمام مازيمبي بثلاثية نظيفة.