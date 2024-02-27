خالد منيب يكشف تفاصيل مشروع إحياء تراث الملحن أحمد منيب

نجل منيب: نستعد لطرح ألبوم يضم 10 أغانٍ جديدة من ألحان أحمد منيب

أكد الفنان خالد منيب، نجل الملحن الراحل أحمد منيب، أنه بدأ في خطة تهدف لإحياء تراث والده الموسيقي، ومن بين 80 أغنية لم ترى النور من ألحان أحمد منيب، يعمل حاليًا مع المنتج ريتشارد الحاج على اختيار 10 أغانٍ، بصوت "منيب"، لطرحها من خلال ألبوم خلال الفترة المقبلة.

وأضاف "خالد": "الأغاني لعدد من الشعراء الكبار، نكشف عن تفاصيلها قريبًا، وسيتم تقديمها باستخدام أحدث تقنيات التوزيع الموسيقي، متوقعًا أن تكون تجربة مميزة، وتلقى جماهيرية ضخمة".

وتابع: "هدفنا هو الحفاظ وإعادة إحياء تراث أحمد منيب، سواء بطرح أغاني قديمة بتوزيع حديث، أو من خلال إعادة صياغة أغانٍ لتقديمها من خلال منيب باند، كونه نافذة مهمة لتسويق أعمال منيب".

وكشف "خالد" سبب توقف منيب باند قائلًا: "واجهنا أزمات مادية بسببها توقف الباند، وقت أزمة كورونا، وقتها تعرضنا لحالة من الإحباط، بسبب ضعف الجماهير وتجنب الذهاب للمسارح والتجمعات، وكان ضروري في هذا التوقيت دعم أصوات الفرقة ومنحهم الفرصة في تقديم أعمال فردية، لم ننسحب وكان المفترض أن تقدم الفرقة أصوات جديدة لكن لم يحدث ذلك، وهو ما نسعى له حاليًا، ولهذا السبب اعتذرت عن حفلات في دار الأوبرا المصرية، وصندوق التنمية الثقافية، البيت الفني للأوبرا، ونحضر لعودة قوية بالحفلات مع إعادة تأسيس منيب باند بمشاركة أصوات جديدة ومع بعض الدعايا ستكون الأمور أفضل".

من جهته، كشف المنتج ريتشارد الحاج تفاصيل التعاون مع خالد أحمد منيب قائلًا: "شرف كبير بالتأكيد العمل والحفاظ على تراث مصر النوبي والجنوبي ممثلًا في أحمد منيب، صاحب التاريخ الكبير من الإبداع، دائمًا همي الأكبر هو التراث والحفاظ عليه، وهو نفس الدور الذي قدمته في توثيق الفن الشعبي ممثلًا في الفنانة فاطمة عيد".

وتابع: "نحضر للعديد من المفاجآت أهمهما تقديم أغاني وألحان جديدة لأحمد منيب لم تطرح من قبل، تقديم ألحان منيب بتوزيع جديد وعصري، ونعمل حاليًا على التعاقد مع مطربين لإعادة تقديم أغانيه بصوتهم، ومن ثم عودة منيب باند بعد فترة كبيرة من الابتعاد عن الساحة الغنائية".