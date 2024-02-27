ولي العهد السعودي يستعرض مع رئيس الدوما الروسي علاقات الصداقة بين البلدين

عقد ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز في الرياض مساء الاثنين اجتماعا مع رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين ، الذي يزور المملكة حاليا ، استعرضا خلاله علاقات الصداقة بين موسكو والرياض .

وذكرت وكالة الأنباء السعودية مساء الاثنين أن ولي العهد السعودي استعرض مع رئيس مجلس الدوما الروسي " علاقات الصداقة بين المملكة وروسيا وآفاق التعاون البرلماني، بالإضافة إلى بحث المسائل ذات الاهتمام المشترك".

وحضر اللقاء من الجانب الروسي، نائب رئيس مجلس الدوما للجمعية الاتحادية في روسيا الاتحادية باباكوف ألكسندر، والسفير فوق العادة مفوض روسيا الاتحادية لدى المملكة السيد كوزلوف سيرجي، ورئيس لجنة مجلس النواب للشؤون الدولية ليونيد سلوتسكي، ورئيس لجنة مجلس النواب للقضايا الزراعية كاشين فلادمير، ورئيس لجنة مجلس النواب للميزانية والضرائب ماكاروف أندريه، ورئيس لجنة مجلس النواب للسياحة وتطوير البنية التحتية السياحية تاربايف سانغاجي، ورئيس لجنة مجلس النواب لتنمية المجتمع المدني وقضايا الجمعيات العامة والدينية تيموفييفا أولجا.

ويجري فولودين، على رأس وفد برلماني كبير، أول زيارة من نوعها إلى السعودية.

وأشاد رئيس الدوما الروسي بتطور العلاقات بين بلاده والسعودية، خلال لقائه رئيس مجلس الشورى في المملكة الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، مشيرا إلى أن حجم التبادل التجاري بين الدولتين آخذ في الازدياد.

كما أعلن إطلاق النسخة العربية من الموقع الرسمي لمجلس الدوما.

وبدوره، قال رئيس مجلس الشورى السعودي إنه ناقش مع فولودين توقيع اتفاقية بين مجلسي الدوما والشورى، وإعداد خطة للعمل المشترك.