يانج أفريكانز يغادر تنزانيا في طريقه إلى القاهرة لمواجهة الأهلي

اتجهت بعثة فريق يانج أفريكانز التنزاني إلى القاهرة اليوم، الثلاثاء، استعدادًا لمواجهة الأهلي في دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

الأهلي يستضيف نظيره يانج أفريكانز التنزاني، مساء الجمعة المقبلة، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات للبطولة.

ومن المتوقع أن تصل بعثة يانج أفريكانز بين الساعة العاشرة و الحادية عشر مساء اليوم، إلى مطار القاهرة الدولي، قبل 3 أيام من موعد المباراة

وحسم الفريقان تأهلهما للدور ربع النهائي من بطولة، بعدما فاز يانج أفريكانز التنزاني على ضيفه شباب بلوزداد الجزائري 4-0مساء السبت الماضي ضمن منافسات الجولة الخامسة.

ويدير المباراة البنيني لويس ديجندو، حكم رئيسي، يعاونه إيريك إيمافو ولويس هوتونو مساعدين، والحكم الرابع تنسيلا دياجاتشي.

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 9 نقاط، يليه يانج أفريكانز برصيد 8 نقاط، فيما يحتل شباب بلوزداد المركز الثالث برصيد 5 نقاط.