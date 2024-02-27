بعثة مودرن فيوتشر تصل القاهرة بعد مواجهة سوبر سبورت

وصلت، اليوم الثلاثاء، بعثة فريق مودرن فيوتشر إلى مطار القاهرة الدولي قادمة من جنوب أفريقيا، بعد رحلة سفر طويلة وشاقة استمرت لأكثر من 17 ساعة.

وتعادل أول أمس الأحد فريق مودرن فيوتشر مع فريق سوبر سبورت الجنوب افريقي بهدف لمثله على ملعب بيتر موكابا، ضمن منافسات الجولة قبل الأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ومن المقرر أن يواصل فريق مودرن فيوتشر تدريباته مساء اليوم الثلاثاء، استعدادًا لمواجهة فريق سموحة بالدوري بعد غد الخميس ضمن منافسات الأسبوع الـ 14 من المسابقة المحلية على ملعب استاد الإسكندرية، على أن يخوض مباراة حسم التأهل للدور المقبل من بطولة الكونفدرالية الإفريقية الأحد المقبل أمام الهلال الليبي بالقاهرة في ختام جولات المجموعة.

ويحتل فريق مودرن فيوتشر المركز الثاني برصيد 8 نقاط في المجموعة الأولى، التي تضم اتحاد العاصمة الجزائري صاحب المركز الأول برصيد 10 نقاط والهلال الليبي في المركز الثالث برصيد 6 نقاط بينما يتذيل سوبر سبورت الجنوب إفريقي ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط.