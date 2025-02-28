العراق يرحب بدعوة عبدالله أوجلان لحل حزب العمال الكردستاني

أعربت وزارة الخارجية عن ترحيب جمهورية العراق، بإعلان عبد الله أوجلان، زعيم حزب العمال الكردستاني (PKK) ودعوته لحزبه إلى إلقاء السلاح، معتبرة ذلك خطوة إيجابية ومهمة في تحقيق الاستقرار في المنطقة.

وأضافت الوزارة، في بيان لها، أن هذه المبادرة خطوة بالغة الأهمية نحو تعزيز الأمن، ليس فقط في العراق، حيث تتواجد عناصر مسلحة للحزب المذكور في مناطق مختلفة في كردستان العراق وبعض القصبات والمدن الأخرى، بل في المنطقة بأسرها.

وأكدت أن الحلول السياسية والحوار هما السبيل الأمثل لمعالجة الخلافات وإنهاء النزاعات، بما يخدم مصالح جميع الأطراف ويعزز التعايش السلمي.

ولفتت إلى دعمها لكل الجهود الرامية إلى حل المشاكل عن طريق الحوار، كما تُعرب عن أملها في أن تُترجم هذه الدعوة إلى خطوات عملية وسريعة لإلقاء قوات الحزب سلاحها.

وجددت الوزارة، التزام الحكومة العراقية بالعلاقات القوية مع تركيا، والتي تستند إلى الأسس التي نؤمن بها في إطار الترابط التاريخي والجغرافي ومراعاة المصالح المشتركة ومبدأ عدم التدخل.

وفي إعلان وصف بـ"التاريخي"، دعا مؤسس حزب العمال الكردستاني، عبد الله أوجلان، إلى حل الحزب وإلقاء السلاح، في بداية محتملة لإسدال الستار على صراع استمر أكثر من أربعة عقود، تخوض تركيا حربا ضد حزب العمال الكردستاني في شرق البلاد راح ضحيتها أكثر من 40 ألف شخص سواء في هجمات الحزب على أهداف عسكرية ومدنية، أو في العمليات العسكرية التركية ضد المسلحين.

ووفقا لصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، لا يزال من غير الواضح مدى فعالية دعوة أوجلان وما إذا كانت الحكومة التركية تقدم أي شيء للحزب مقابل إنهاء القتال.



