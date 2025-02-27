صحة غزة: انتشال جثامين 17 شهيدا وإصابة 19 مواطنا جراء عدوان الاحتلال آخر 48 ساعة

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نشرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع.

وقالت في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تليجرام»، مساء الخميس، إن مستشفيات غزة استقبلت خلال الـ48 ساعة الماضية، 17 شهيدًا انتشال و19 إصابة.

وأعلنت ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م، إلى 48 ألفًا و365 شهيدًا، و111 ألفًا و780 إصابة.

وجددت التنويه أن عددًا من الضحايا لا يزال تحت الركام وفي الطرقات، لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

واستمرت الخروقات الإسرائيلية في مناطق قطاع غزة في اليوم الـ39 من وقف إطلاق النار.

وبحسب وكالة «معا»، أصيب اثنين من المواطنين برصاص الاحتلال وسط مدينة رفح جنوب القطاع.

وشن طيران الاحتلال ثلاث غارات جنوب وشرق مدينة خان يونس بزعم استهداف مكان أطلق منه صاروخ وسقط في نفس المكان.

وانتشلت طواقم الدفاع المدني بمحافظة خان يونس جثماني شهيدين من منزلين لعائلة «السوري» بمنطقة الحاووز، ومنزل لعائلة «الأسطل» بمنطقة البلد.

وارتقى شهيدان جراء انفجار مخلفات لقوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة.