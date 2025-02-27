الجنائية الدولية تلغي مذكرة اعتقال أصدرتها بحق محمد الضيف

ألغت المحكمة الجنائية الدولية، مذكرة التوقيف الصادرة بحق القائد العسكري السابق لحركة "حماس" محمد الضيف الذي استشهد في غارة جوية إسرائيلية على قطاع غزة العام الماضي.



وجاء قرار المحكمة التي تتخذ من لاهاي مقرا بعد أن أبلغ المدعون القضاة في وقت سابق من هذا الشهر أن لديهم "معلومات كافية وموثوقة" تفيد بأن الضيف قضى في يوليو في غزة.



وقال القاضي نيكولا غيو في قرار مكتوب إنه "بناء على ذلك، قررت الغرفة إنهاء الإجراءات ضد الضيف وإبطال مذكرة التوقيف الصادرة بحقه".

وأضاف القاضي غيو أن الأمر "لا يمس إمكانية إقامة المزيد من الإجراءات إذا توافرت معلومات تشير إلى أن الضيف لا يزال حيا".

وأصدرت المحكمة مذكرة توقيف بحق محمد الضيف في نوفمبر 2024، إلى جانب مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت.

وقالت المحكمة إن لديها "أسبابا معقولة" للاعتقاد بأن نتانياهو وغالانت يتحملان "مسؤولية جنائية" عن جريمة الحرب المتمثلة في تجويع أهالي غزة، فضلا عن الجرائم ضد الإنسانية المتمثلة في القتل والاضطهاد وغيرها من الأعمال اللاإنسانية.

ورفض نتانياهو الاتهامات ووصفها بأنها "معادية للسامية".