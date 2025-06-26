أكسيوس: ترامب يريد التوصل إلى اتفاق بشأن غزة في أسرع وقت ممكن

أفادت مصادر لموقع "أكسيوس"، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يركز الآن على إنهاء الحرب في غزة وتعزيز اتفاقيات السلام بين إسرائيل وجيرانها العرب.

وقال مصدرٌ مُطّلعٌ على الأمر: "يريد ترامب وقف إطلاق نار واتفاقًا بشأن الأسرى في غزة في أسرع وقت ممكن".

وكان مبعوث البيت الأبيض للشرق الأوسط ستيف ويتكوف قال في مقابلةٍ على قناة "سي إن بي سي"، أمس الأربعاء، إنّ الإدارة تعمل على توسيع نطاق الاتفاقيات الإبراهيمية، وهو إنجازٌ دبلوماسيٌّ رئيسيّ من ولاية ترامب الأولى، وفقا لأكسيوس.

وقال ويتكوف "نعتقد أننا سنصدر بعض الإعلانات الكبيرة جدًا بشأن الدول التي تنضم الآن إلى الاتفاقيات الإبراهيمية للسلام، ونأمل في إقامة علاقات عبر مجموعة من الدول التي ربما لم يخطر ببال أحد أبدًا أنها ستنضم".