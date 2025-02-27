برلين تتوقع انتقالًا سلسًا للسلطة دون حاجة إلى إشراك ميرتس في أعمالها الحالية

أعلنت الحكومة الألمانية أنها تتوقع مرحلة انتقالية سلسة حتى تسليم الحكومة الجديدة مهامها.

وفي الوقت نفسه، قالت الحكومة الألمانية إنها لا ترى ما يدعو إلى إشراك زعيم الاتحاد المسيحي والفائز في الانتخابات، فريدريش ميرتس، في أعمال الحكومة الحالية.

ورفض المتحدث باسم الحكومة الألمانية، شتيفن هيبشترايت، التكهنات حول إمكانية أن يصطحب المستشار الألماني الحالي أولاف شولتس زعيم الاتحاد المسيحي ميرتس معه إلى القمة الاستثنائية للاتحاد الأوروبي بشأن تغيير سياسة الولايات المتحدة الخاصة في أوكرانيا، المقررة في بروكسل يوم السادس من الشهر المقبل.

وقال المتحدث: "لا يوجد تدريب عملي على العمل الحكومي، ولا يوجد فيه أيضًا الإمساك بيد الآخر. تغيير الحكومات أمر شائع في الديمقراطيات."

وأوضح هيبشترايت أن الحكومة الحالية لن تتحول إلى حكومة تصريف أعمال إلا بعد انعقاد الجلسة التأسيسية للبرلمان الألماني الجديد في نهاية مارس/آذار، لكنها ستبقى قادرة على التصرف حتى يتم تشكيل الحكومة الجديدة رسميًا. واستطرد هيبشترايت:" لن تكون هناك مرحلة يتعذر فيها (على الحكومة) اتخاذ قرارات أو القيام بسفريات أو استقبال زائرين. كل هذه الأمور منظمة على نحو واضح." لكن هيبشترايت ذكر أنه " بالطبع، ستتم مناقشة كل ما يخص الفترة التشريعية المقبلة مع هؤلاء المتوقع أن يتولوا المسؤولية لاحقًا."

ورفض هيبشترايت مقارنة الوضع الحالي برحلة المستشارة السابقة أنجيلا ميركل مع شولتس إلى قمة مجموعة العشرين في روما في أكتوبر/تشرين الأول 2021، بعد خسارة الاتحاد المسيحي الانتخابات البرلمانية. وأوضح أن ميركل حضرت بصفتها المستشارة المنتهية ولايتها، بينما شارك شولتس بصفته وزير المالية آنذاك وخليفتها المرتقب.

وفيما يتعلق بالقمة الاستثنائية المقبلة في بروكسل، أوضح هيبشترايت أن "27 من رؤساء الدول والحكومات من 27 ديمقراطية، تُجرى فيها انتخابات دورية وتحدث فيها تغييرات حكومية بشكل منتظم، سيجتمعون هناك." وأضاف: "إذا جاء كل وفد برئيسي حكومة أو أكثر، فلن يساعد ذلك في تسريع المداولات."

وتوقع هيبشترايت أن تستغرق العملية الكلاسيكية لتشكيل الحكومة الجديدة "شهرًا أو شهرين، وربما أكثر قليلًا"، لكنه أكد أن الدستور نظم أحكاما في حال طالت العملية عن هذه المدة، وأكمل:" هذا ما يميز بلدنا: أننا ننجح دائمًا في تحقيق تغييرات جيدة وتعاونية في الحكومة".

يُذكر أن شولتس وميرتس عقدا اجتماعًا استمر نحو ساعة في ديوان المستشارية أول أمس الاثنين.

وقال المتحدث باسم الحكومة: "كانت هناك مشروبات ساخنة، وتم تبادل وجهات النظر"، دون الإفصاح عن مزيد من التفاصيل عن فحوى اللقاء.