رئيس وزراء باكستان: نحن دولة محبة للسلام وعازمون على حماية سيادتنا

قال رئيس الوزراء باكستان شهباز شريف، اليوم الخميس، إن باكستان، باعتبارها دولة محبة للسلام، عازمة على حماية سيادتها وأمنها الإقليمي.

وأشاد شريف، في بيان، بالقدرة المهنية والتصميم الذي تتمتع به القوات المسلحة الباكستانية.

وقال شريف، إن القوات المسلحة الباكستانية أثبتت تفوقها العملياتي، مشيرا إلى أنه لا ينبغي لأحد أن يشك في أن باكستان دولة محبة للسلام ومصممة على حماية سيادتها وكذلك الأمن الإقليمي.

من ناحية أخرى، قال شريف، في تغريدة على منصة أكس، إنه ناقش خلال اجتماعه مع الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي الالتزام بتوطيد المزيد من الروابط الأخوية من خلال تعزيز التعاون في مجالات التجارة والاستثمار والطاقة.

وأشار شريف إلى أن العلاقات الإماراتية الباكستانية تشهد نمواً متواصلاً.