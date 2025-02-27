إعلام عبري: 9 مصابين في عملية دهس جنوب حيفا

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أفادت وسائل إعلام عبرية، مساء الخميس، بإصابة 9 أشخاص في عملية دهس قرب حيفا، منهم اثنان في حالة «خطرة جدا».

وبحسب موقع «PANET»، قالت مصادر طبية إسرائيلية، إن عددا من الاشخاص أصيبوا جراء تعرضهم للدهس من سيارة عند مفترق «كركور».

وأوضحت المصادر أن «المصابين كانوا يقفون بمحطة لانتظار الحافلات حينما تعرضوا للدهس».

وقال متحدث باسم الإسعاف الإسرائيلي «نجمة داود الحمراء»، إن «الحديث يدور عن إصابة عدد من الاشخاص في شارع 65 قرب مفترق كركور».

وأضاف: «وفقًا لمعلومات أولية، في المكان 7 مصابين، أحدهم جراحه خطيرة».