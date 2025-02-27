عرض تلفزيون فلسطين، لقطات مصورة توثق اللحظات الأولى لوصول الأسرى الأطفال الفلسطينيين المفرج عنهم، اليوم الخميس، إلى مستشفى غزة الأوروبي.

ووقف أهالي الأسرى في انتظار ذويهم، وبمجرد رؤيتهم استقبلوهم بالهاتف والعناق، والسجود لله شكرا على عودتهم.

وأفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، عن 46 طفلا فلسطينيا وامرأتين من سجونها.

ويأتي الإفراج عن الدفعة السابعة لصفقة التبادل مقابل الإفراج عن ثماني جثامين لأسرى إسرائيلين في قطاع غزة، بحسب وكالة معا الفلسطينية.

وبالإفراج عن الأطفال والامرأتين تنتهي عملية التبادل بين المقاومة وإسرائيل، والتي شملت الإفراج عن ٣٣ محتجزا إسرائيليا حي وميت مقابل إطلاق سراح ١٧٠٠ أسير فلسطيني، بينهم ٣٠٠ محكومين بالسجن المؤبد وألف ممن اعتقلوا بعد السابع من أكتوبر 2023.

وأعلنت دائرة الأسرى والشهداء بحركة حماس أنه مع انتهاء الدفعة الثامنة اليوم؛ يفرج عن جميع أسيرات غزة والأسرى الأطفال؛ والمقاومة وفية بوعدها بتبييض كل الأسيرات والأطفال من السجون.