جوتيريش يكشف عن تفاصيل اقتراحه لدعم مهمة في هايتي لمكافحة العصابات

اقترح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش فتح مكتب للأمم المتحدة يوفر طائرات مسيرة، ووقود ووسائل نقل بري وجوي ووسائل دعم أخرى غير فتاكة لمهمة تقودها كينيا في هايتي التي تبذل جهودا لمحاربة العصابات، وذلك وفقا لرسالة حصلت عليها وكالة أسوشيتد برس (أ ب) اليوم الأربعاء.

وتم إرسال الرسالة إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، مساء أمس الثلاثاء، وتتضمن أولى التفاصيل بشأن مقترح أعلنه جوتيريش الأسبوع الماضي خلال قمة مع قادة منطقة الكاريبي.

وفي ذلك الوقت، قال جوتيريش إنه سيطلب من الأمم المتحدة أن تتحمل تمويل النفقات الهيكلية واللوجستية للمهمة، لكنه لم يقدم مزيدا من التفاصيل.

وفي رسالته، عرض جوتيريش تقييما للوضع في هايتي، محذرا من أن الوقت ينفد.

وكتب جوتيريش يقول: "يجب علينا أن نتحرك بسرعة. وأنا مقتنع بأن النهج التدريجي للدعم الذي تقدمه الأمم المتحدة من شأنه إيقاف الاتجاه الصادم والمتصاعد للعنف الذي تمارسه العصابات."

وأوضح جوتيريش أن مقترحه هو "خيار واقعي"، مضيفا أن " الانتقال إلى عملية حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة، في هذه المرحلة، خيار غير ذي جدوى."

ويأتي هذا المقترح في وقت استولت فيه العصابات، التي تسيطر بالفعل على 85% من عاصمة هايتي، على أحياء جديدة في بورت- أو- برنس في الأسابيع الأخيرة. وقد أسفرت الهجمات عن تشريد أكثر من 6 آلاف شخص في الشهر الماضي، وفقا للأمم المتحدة.