ساسة أتراك يلتقون زعيم حزب العمال الكردستاني المحتجز

من المقرر أن يلتقى مسؤولون كبار من حزب سياسي موال للأكراد في تركيا بعبد الله أوجلان، زعيم حزب العمال الكردستاني المحتجز اليوم الخميس، وذلك ضمن جهود جديدة للتوصل لحل سلمي بين أنقرة والحزب المحظور.

ومن المتوقع أن ينقل مسؤولو حزب المساواة وديمقراطية الشعوب رسالة من أوجلان، التي من المتوقع بصورة كبيرة أن تكون دعوة لحزب العمال الكردستاني للتخلي عن السلاح. ويمكن أن تؤدي هذه الدعوة لإنهاء الصراع الممتد منذ أكثر من أربعة عقود، وأودى بحياة عشرات الآلاف .

ويشار إلى أن أوجلان / 75 عاما/ محتجز في جزيرة إيمرالي، قبالة إسطنبول، منذ عام 1999 عقب أن تم إدانته بالخيانة.

ويذكر أن أحدث جهود السلام بدأت في أكتوبر الماضي عندما اقترح السياسي القومي اليميني دولت بهجلي، الشريك الائتلافي للرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنه يمكن الإفراج عن أوجلان بصورة مشروطة في حال نبذ الحزب العنف و أعلن حل نفسه.

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