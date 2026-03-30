قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، إن السفير الإيراني في بيروت سيواصل عمله وسيبقى موجوداً هناك، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.

يأتي تصريح بقائي بعد يوم على انقضاء المهلة التي منحتها وزارة الخارجية للسفير الإيراني في لبنان محمد رضا شيباني، لمغادرة الأراضي اللبنانية.

وأشار بقائي، في تصريحه، إلى أن سفارة إيران في لبنان "ما زالت تعمل".

وكشف مصدر دبلوماسي إيراني، أمس الأحد، أن السفير الإيراني لن يغادر البلاد بعد انتهاء المهلة التي حددتها له الخارجية اللبنانية للمغادرة خلالها، وذلك استجابة لرغبة حزب الله ورئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري.

ووفق ما أفاد المصدر للوكالة الفرنسية فإن شيباني سيبقى في لبنان بعدما انتهت يوم الأحد مهلة منحته إياها وزارة الخارجية اللبنانية لمغادرة البلاد إثر سحبها الموافقة على اعتماده.

وقال المصدر، إن "السفير لن يغادر لبنان نزولا عند رغبة رئيس (مجلس النواب) نبيه بري وحزب الله"، الذي كان قد دعا السلطات اللبنانية إلى "التراجع الفوري" عن سحب اعتماد شيباني.