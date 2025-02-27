قامت شرطة اسطنبول، اليوم الخميس، باعتقال رئيس بلدية ينتمي إلى حزب المعارضة الرئيسي في البلاد، بتهمة التلاعب في عطاءات، بحسب ما ذكرته وكالة أنباء "الأناضول" التركية الرسمية.

وأفادت "الأناضول"، بأن رئيس بلدية بيكوز، علاء الدين كوسلر، تم اعتقاله مع 20 مشتبها بهم آخرين، في إطار تحقيقات بشأن تهم فساد، تتعلق بمزاعم التلاعب في عطاءات.

وأضاف التقرير، أن الشرطة قامت بتطويق بلدية بيكوز، لتفتيش المبنى ومصادرة وثائق.

ومن جانبه، أدان حزب الشعب الجمهوري، وهو حزب المعارضة الرئيسي في البلاد، الاعتقالات ووصفها بأنها ذات دوافع سياسية.

ووصف زعيم الحزب أوزغور أوزيل، في تصريحات له على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، الأمر بأنه "محاولة لترهيب المسؤولين المنتخبين".

وتأتي اعتقالات، اليوم الخميس، في ظل تزايد الإجراءات القانونية التي تم اتخاذها مؤخرا ضد رؤساء البلديات المعارضين، ومن بينهم المرشح الرئاسي المحتمل، رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو.