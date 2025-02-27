الرئيس الإسرائيلي يعلن التعرف على رفات 4 رهائن

قال الرئيس الإسرائيلي إسحق هيرتسوغ في منشور على منصة إكس، الخميس، إنه تم التعرف على هويات رفات الرهائن الإسرائيليين الأربعة تساحي عيدان وإيتسيك إلغارات وأوهاد ياهالومي وشلومو منتسور.

وسلمت حركة حماس رفاتهم لإسرائيل مساء الأربعاء.

وأعلن "منتدى عائلات الرهائن والمفقودين في بيان صحفي اليوم " في إسرائيل أنه تم تحديد هوية رفات جميع الرهائن الأربعة الذين أعادتهم حماس، مضيفاً : "تلقينا بحزن شديد خبر تحديد هوية تساحي عيدان وإيتسيك إلغارات وأوهاد يهالومي".

وأعلن كيبوتس نير عوز في بيانين منفصلين تسلّم جثتي الرهينة الإسرائيلي الدنماركي الإسرائيلي إيتسيك إلغارت، والفرنسي الإسرائيلي أوهاد يهالومي.

وتسلمت إسرائيل ليل الأربعاء الخميس جثث 4 رهائن من قطاع غزة، وأطلقت في المقابل سراح دفعة جديدة من الأسرى الفلسطينيين، الذين كان يفترض في الأساس إطلاق سراحهم السبت الماضي.