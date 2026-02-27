محافظ أسيوط يتابع تطوير حديقة ناصر في أبو تيج باستثمارات 25 مليون جنيه

أجرى اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، جولة ميدانية لمتابعة معدلات تنفيذ أعمال تطوير حديقة ناصر بمدينة أبو تيج، والتي تُعد ثاني حديقة حيوان على مستوى الجمهورية بعد حديقة الحيوان بالجيزة؛ وذلك في إطار خطة المحافظة لرفع كفاءة المتنزهات العامة وتعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة.

رافق المحافظ خلال الجولة الدكتور مينا عماد نائب المحافظ، والمحاسب خالد عبدالرؤوف سكرتير عام المحافظة المساعد، والمهندس عصام عبدالظاهر وكيل وزارة الإسكان، ومحمد حسن رئيس مركز ومدينة أبو تيج، ومصطفى حلمي مدير المتابعة الميدانية بالمحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية.

واستعرض المحافظ الموقف التنفيذي للأعمال الجارية، التي تُنفذ باعتمادات تقدر بنحو 25 مليون جنيه على مساحة 5 أفدنة بوسط المدينة، وتشمل رفع كفاءة الحديقة بعد سنوات من الإهمال، وإنشاء شبكة كهرباء حديثة وأخرى لري الأشجار، وإعادة تأهيل الممرات الداخلية وتركيب بلاط "الإنترلوك"، واستبدال الأقفاص المتهالكة، إلى جانب إنشاء برجولات خشبية بتصميمات حضارية.

كما تتضمن خطة التطوير رفع كفاءة قاعة أفراح "عروس النيل" ومنطقة التصوير الملحقة بها، وإنشاء كافتيريا بمرسى الحديقة بإطلالة مباشرة على نهر النيل، على أن يتم الانتهاء من الأعمال خلال أربعة أشهر.

ووجه المحافظ بحُسن استغلال المساحات غير المستغلة داخل الحديقة، وتعظيم مواردها بما يضمن استدامة التشغيل والصيانة، وتحقيق أقصى استفادة خدمية للمواطنين.

وأكد أن مشروع تطوير حديقة ناصر يأتي في إطار رؤية متكاملة لإعادة تأهيل الأصول العامة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرا إلى أن الحديقة تمثل قيمة تاريخية وترفيهية لأهالي أبو تيج ومحافظة أسيوط، وأن أعمال التطوير تستهدف توفير متنفس حضاري آمن ومتكامل للأسر والشباب، مع الحفاظ على الطابع التاريخي للمكان وتعزيز دوره كمقصد للرحلات والأنشطة المجتمعية.

وتُعد حديقة ناصر من أقدم حدائق المحافظة؛ إذ أُنشئت عام 1962 في عهد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، وحملت اسمه منذ ذلك الحين، كما تُعد مقصدا للرحلات الأسرية والمدرسية وطلاب الجامعات، فضلا عن زوار مسجد الفرغل المجاور لها.