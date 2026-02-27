انطلاق انتخابات نقابة المهندسين في أسيوط وسط إشراف قضائي وأجواء هادئة

- مرشحان يتنافسان على مقعد نقيب أسيوط

انطلقت صباح اليوم الجمعة انتخابات نقابة المهندسين الفرعية بمحافظة أسيوط، وسط أجواء من الهدوء والإقبال المتوسط من المهندسين أعضاء الجمعية العمومية، وتحت إشراف قضائي كامل يضمن نزاهة وشفافية العملية الانتخابية.

وقال المهندس محمد رمضان عبدالحميد، رئيس لجنة الانتخابات بأسيوط، إن اللجنة أنهت منذ أمس جميع الاستعدادات اللازمة لاستقبال الناخبين من مختلف الشعب الهندسية المقيدين بجداول الجمعية العمومية، بما يضمن انتظام سير العملية الانتخابية وتيسير إجراءات التصويت.

وأوضح أن الانتخابات تشمل الاقتراع على منصب رئيس النقابة الفرعية بأسيوط، حيث يتنافس على المقعد كلٍ من: المهندس الهيثم عبدالحميد نصر، رئيس النقابة الفرعية بأسيوط، والمهندس أبو العيون عرفات توني، أمين النقابة الفرعية.

كما يتضمن الاستحقاق الانتخابي اختيار نصف أعضاء مجلس إدارة النقابة الفرعية، بإجمالي 7 أعضاء موزعين على ثلاث شعب هندسية، حيث يتنافس 7 مرشحين على 3 مقاعد لشعبة الهندسة الكهربائية، و7 مرشحين على مقعدي شعبة الهندسة المدنية، و4 مرشحين على مقعدي شعبة الهندسة المعمارية.

وأضاف رئيس لجنة الانتخابات بأسيوط أن أعضاء الجمعية العمومية سيقومون كذلك بالتصويت لاختيار أعضاء الشعب الهندسية بالنقابة العامة، في إطار استكمال الهيكل التنظيمي للنقابة على المستوى العام.

وأشار رمضان إلى أنه تم تهيئة كل سبل الراحة داخل اللجان الانتخابية، مع زيادة عدد المسئولين عن استخراج البيانات الانتخابية لتيسير الإجراءات على المهندسين، وتقليل زمن الانتظار، بما يعكس حرص اللجنة على خروج العملية الانتخابية بصورة حضارية تليق بنقابة المهندسين وأعضائها.