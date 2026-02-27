شهدت محافظة الإسكندرية، اليوم الجمعة، حالة من التقلبات الجوية؛ تزامنا مع نشاط ملحوظ للرياح وارتفاع موج البحر ليصل إلى نحو 3 أمتار، مع سقوط أمطار خفيفة على عدد من الأحياء.

وتأتي هذه التداعيات الطقسية المتقلبة، بالتزامن مع قرب حلول نوة السلوم الممطرة، المقرر أن تبدأ الاثنين المقبل، والتي تُعد من النوات المعروفة بشدتها نسبيا، وسط توقعات بزيادة كميات الأمطار خلال الأيام القادمة وفق خرائط نوات ميناء الإسكندرية.

وقد رفعت الأجهزة التنفيذية بالمحافظة درجة الاستعداد القصوى، حيث أعلنت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية انتشار سيارات ومعدات شفط المياه بمختلف المناطق الساخنة الأكثر تجمعا لمياه الأمطار، مع التأكيد على جاهزية المحطات وفرق الطوارئ على مدار الساعة للتعامل الفوري مع أي تجمعات لمياه الأمطار.

كما تابع أسامة قنديل، رئيس شركة الصرف الصحي، مناسيب البيارات واستيعابها للكميات المتوقعة من مياه الأمطار، مع استمرار أعمال تطهير الشنايش والمطابق وخطوط الصرف، لضمان سرعة تصريف المياه ومنع تراكمها بالشوارع، خاصةً في المناطق التي تشهد كثافات مرورية عالية.

من جانبها، كثفت الأحياء حملات المتابعة الميدانية، مع تمركز المعدات في النقاط التي تشهد تجمعات متكررة، والتنسيق الكامل مع غرفة عمليات المحافظة لتلقي شكاوى المواطنين والتعامل الفوري معها.

وناشدت المحافظة المواطنين، في بيان اليوم، توخي الحذر أثناء القيادة، خاصةً على الطرق الساحلية، وتجنب الاقتراب من البحر في أوقات ارتفاع الأمواج، حفاظا على سلامتهم، مع الإبلاغ الفوري عن أي تجمعات كبيرة للمياه أو أعطال طارئة.