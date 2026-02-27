إيران تدعو طالبان الأفغانية وباكستان إلى خفض حدة التوتر

حثت إيران حكومتي باكستان وأفغانستان على خفض حدة التوترات المتصاعدة بينهما في أعقاب الغارات التي تم شنها الليلة الماضية، بعد أشهر من تدهور العلاقات بين البلدين الجارتين.

وكتب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي على موقع إكس للتواصل الاجتماعي اليوم الجمعة، أن طهران "مستعدة لتقديم أي مساعدة لتسهيل الحوار".

وأضاف: "خلال شهر رمضان المبارك، وهو شهر ضبط النفس وتعزيز التضامن في العالم الإسلامي، من المناسب لأفغانستان وباكستان إدارة وحل الخلافات القائمة في إطار حسن الجوار ومن خلال الحوار".

وتحافظ الحكومة الإيرانية على علاقات وثيقة مع باكستان. أما علاقتها مع طالبان، فتعتبر متوترة ولكنها براجماتية.

ولم تعترف طهران رسميا بالإسلاميين منذ توليهم السلطة في أفغانستان عام 2021 .

والليلة الماضية، تزايدت حدة التوترات التي كانت تتصاعد منذ فترة طويلة بين حكومة طالبان في كابول وباكستان، حيث قصفت قوات باكستانية أهدافا عسكرية داخل أفغانستان ردا على هجمات طالبان عبر الحدود.

وتتهم إسلام آباد كابول بإيواء مسلحين ينفذون هجمات داخل باكستان وهو ادعاء تنفيه حركة طالبان.