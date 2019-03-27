هبوط اضطراري لطائرة «بوينج 737 ماكس 8» في ولاية فلوريدا الأمريكية

هبطت طائرة من طراز بوينج "737 ماكس 8" اضطراريا في ولاية فلوريدا الأمريكية الثلاثاء، بينما كانت في رحلة داخلية إلى ولاية كاليفورنيا.

وأبلغ الطيارون عن وجود مشكلة في أحد محركات الطائرة عقب إقلاعها، حسبما أبلغت شركة ساوث ويست إيرلاينز وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) في بيان عبر البريد الإلكتروني.

ولم يكن هناك ركاب على متن الطائرة، وهبط طاقم الطائرة بسلام في المطار بمدينة أورلاندو.

وكانت الطائرة في طريقها لتخزينها بعد أن قامت هيئات الطيران في جميع أنحاء العالم بوقف تشغيل طرازي 737 ماكس 8 وماكس 9 لشركة بوينج، بعد تحطم طائرة إثيوبية من ذلك الطراز مما أدى إلى مقتل جميع من كانوا على متن الطائرة في 10 مارس.

وقال متحدث باسم ساوث ويست إيرلاينز إنه سيتم نقل الطائرة إلى منشأة صيانة في أورلاندو التابعة للشركة لفحصها.