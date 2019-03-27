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مسئول روسي: إحباط 20 هجوما إرهابيا في روسيا خلال العام الماضي

أ ش أ
نشر فى : الأربعاء 27 مارس 2019 - 12:58 م | آخر تحديث : الأربعاء 27 مارس 2019 - 12:58 م

قال النائب الأول لرئيس لجنة مكافحة الإرهاب الروسية إيجور كولياجين إنه تم إحباط 20 هجوما إرهابيا لاستهداف البلاد خلال العام الماضي.

وأضاف كولياجين - خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم الأربعاء، في مقر وزارة الخارجية الروسية، حسبما نقلت وكالة أنباء (تاس) الروسية - أنه تم إحباط 36 جريمة إرهابية من بينها 20 هجوما إرهابيا تم ارتكابها في عام 2018، مشيدا بما قامت به الأجهزة المكلفة بإنفاذ القانون من إجراءات وقائية.

وأوضح أنه خلال عمليات مكافحة الإرهاب تم تحييد 10 قادة إرهابيين و69 مسلحا، بينما تم اعتقال 37 قياديا و257 مسلحا آخرين و 622 "متواطئا"، وقال إن معدل الجرائم المتعلقة بالإرهاب في روسيا آخذ في الانخفاض، وأن عدد الجرائم المسجلة انخفض بثلاثة أضعاف مقارنة بعام 2017.

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