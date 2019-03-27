عبد العال: جلسات الحوار حول التعديلات الدستورية تتم بشكل حقيقي وليس صوريا

• نستمع لجميع الفئات والحوار المجتمعي لازال مستمرا دون تضييق

قال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب إنه تم الاستماع لجميع الفئات في جلسات الحوار المجتمعي بشأن التعديلات الدستورية.

وأكد بحسب ما ذكرته فضائية «إكسترا نيوز»، في خبر عاجل مساء الأربعاء، أن جلسات الحوار المجتمعي حول التعديلات الدستورية تتم بشكل حقيقي وليس صوريا، مضيفًا أن الحوار المجتمعي لا زال مستمرًا وقائمًا دون أي تضييق.

ويستكمل مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، اليوم الأربعاء، أعمال الجلسة الرابعة من جلسات الحوار المجتمعي بشأن التعديلات الدستورية، بحضور رؤساء الأحزاب المصرية للاستماع إلى آرائهم وملاحظاتهم.