افتتاح حزين لمهرجان الأقصر للسينما الإفريقية تضامنا مع ضحايا قطارى سوهاج

الوقوف دقيقة صمت.. وإلغاء كل المظاهر الاحتفالية.. ومحمود حميدة: الدورة العاشرة حلم تحقق

كلمات مصورة لهند صبرى وعلى عبدالخالق.. ونادية الجندى: التكريم يشعرنى بقيمة ما قدمته خلال مشوارى

محيى إسماعيل يلفت الأنظار بالجلباب الصعيدى.. وسمير صبرى يغنى للمذيعة السودانية تسنيم رابح «الدنيا سكر»





ألقى حادث قطارى سوهاج بظلاله على أجواء افتتاح الدورة العاشرة من مهرجان الاقصر للسينما الإفريقية، لتخيم حالة من الحزن على مراسم الافتتاح الذى أقيم مساء أمس فى معبدالكرنك، فيما ظهرت مقدمتا الحفل المذيعة السودانية تسنيم رابح والفنانة التونسية مريم الفرجانى على المسرح بفساتين سوداء حدادا على أرواح الضحايا.



الحفل الذى خلى من أى مظاهر احتفالية، بدأت مراسمه بكلمة للفنان محمود حميدة الرئيس الشرفى للمهرجان، أشار فيها إلى الحادث الأليم الذى أصاب البلاد صباح الجمعة، ودعا الحضور للوقوف دقيقة صمت حزنا على أرواح الضحايا، قبل أن يوجه التحية لكل من عمل على إقامة الدورة العاشرة للمهرجان فى ظروف صعبة بسبب جائحة كورونا، واصفا هذه الدورة بالحلم الذى تحقق، موجها الشكر أيضا لكل من قبل تلبية الدعوة وتكبد مشقة الحضور إلى الأقصر.



واختتم كلمته، باستعارة لكلمات الشاعر فؤاد حداد، تعبر عن وصف الدورة العاشرة بالحلم: «بحلم ونايم عشر جنائن بلحم جفنى مشجره».



وألقى السيناريست سيد فؤاد رئيس المهرجان كلمة قصيرة، قدم جزيل الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسى لتوجيهه وزارة الثقافة والدكتورة إيناس عبدالدايم لرعاية المهرجان، كما شكر كل الرعاة وكل من ساهم منذ بداية المهرجان ليصل دورته العاشرة متخطيا كل التحديات التى واجهت هذه الدورة لتقام فى موعدها المحدد.



وفى كلمتها رحبت مديرة المهرجان المخرجة عزه الحسينى بكل فريق عمل «الأقصر الإفريقى» الذى بدأ منذ عشر سنوات وصولا لكل الأفراد والأشخاص الذين انضموا لفريق العمل لإيمانهم بالفكرة والحلم، متمنية أن نعود للذهاب للسينما ومتابعة الافلام والثقافات المختلفة، كما قدمت الشكر لكل من ساهموا فى ظهور هذه الدورة وفريق العمل الذى واجه كل التحديات لإقامة الدورة العاشرة للمهرجان.



وأعلنت المذيعة تسنيم باللغة العربية، ومريم بالفرنسية أعضاء لجان التحكيم والتى تضم كلا من إسماعيل فروغى مخرج من المغرب، والمخرج سعيد حامد من السودان ــ مصر، وصفى الدين محمود منتج من مصر، وفى لجنة تحكيم الدياسبورا تتكون من كانلى أفولايان مخرج نيجريا، وجيمى جون لوى ممثل أمريكى، ومجدى أحمد على مخرج من مصر، أما لجنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة تتكون من السادة طلال عفيفى منتج، وسلام زاماليجيرى مخرج من بوركينافاسو، وهبه عثمان مونتيرة من مصر، ولجنة تحكيم النقاد الدولية فيبرسى تتكون من الناقد أحمد شوقى من مصر والناقدة يلينا روبا شفشسكا من أوكرانيا و بيلاجى انجونانا من الكاميرون.



وعقب الافتتاح، قال المخرج أمير رمسيس، عبر حسابه بموقع فيسبوك: تشرفت باختيارى لعضوية لجنة تحكيم الفيلم الروائى الطويل فى مهرجان الأقصر الإفريقى بعد تعذر مجىء اللجنة المدعوة بسبب الوضع الحالى، المخرج الكبير سليمان سيسيه، وشيخ عمر سيسوكو، والزميلة القديرة وصديقة العمر كاملة أبو ذكرى. كما شرفت بتسلم تكريم المخرج الكبير على عبدالخالق نيابة عنه والذى صادف أول دخول لى لموقع تصوير سينمائى فى أحد أفلامه منذ ٢٥ عاما أتمنى أن أكون بقدر المسئولية».



وعقب تقديم لجان التحكيم، صعد للمسرح مرة أخرى الفنان محمود حميدة رئيس شرف المهرجان، وسيد فؤاد رئيس المهرجان، وعزة الحسينى مدير المهرجان، وأعلنت المذيعتان عن تكريم الوفد السودانى والذى حرص على الصعود للمسرح كاملا لاستلام تكريم السودان كضيف شرف لهذه الدورة، والذى تسلمه رئيس الوفد المخرج السودانى طلال عفيفى، رئيس مهرجان السودان للسينما المستقلة، والذى أهدى درع التكريم لأحد الأطفال السودانيين فى رمزية لاستكمال مسيرة السينما فى بلاده، والتى انطلقت اخيرا بعد سنوات طويلة من التوقف.



وحرص طلال على إلقاء كلمة وجّه فيها الشكر لإدارة الاقصر السينمائى لدعمها للسينما السودانية، كما حرص أيضا على تقديم التعازى لمصر فى ضحايا قطارى سوهاج.



كذلك تم الإعلان عن تكريم المخرج شيخ عمر سيسكو من مالى، وتسلمها عنه الممثل العالمى جيمى جون لوى، والذى ألقى كلمة سريعة أكد فيها على أهمية سيسيكو فى السينما الإفريقية، مبديا سعادته فى أن ينوب عنه فى استلام تكريم، وموجها الشكر لمهرجان الاقصر لجهوده فى دعم السينما فى القارة السمراء.



وكذلك تم الإعلان عن تكريم السينمائى المغربى عز العرب كغاط، وتسلمها عنه المخرج المغربى إسماعيل فروغى، ثم أعلن عن تكريم هند صبرى التى أرسلت كلمة مصورة لجمهور المهرجان، أكدت فيها سعادتها بهذا التكريم، وتحدثت عن علاقتها الطيبة بالمهرجان وإدارته، واعتذرت لجمهوره قائلة: «أثق فى أنكم ستقدرون عدم حضورى»، فيما تسلمت عنها التكريم الفنانة التونسية مريم الفرجانى.



وكانت الفنانة هند صبرى قد كشفت صباح الجمعة، عن إصابتها بفيروس كورونا، مؤكدة عبر صفحاتها بموقع فيسبوك: «فى البيت ومعزولة والحمد لله أيام معدودة تفصلنى عن التعافى إن شاء الله من دور كورونا وأعود للتصوير.. ربنا يلطف بالجميع».



كذلك فعل المخرج على عبدالحالق الذى وجّه من خلال كلمة مصورة تحية لأهالى الأقصر، وأبدى أسفه لعدم تمكنه من حضور المهرجان واستلام التكريم بنفسه، وداعب إدارة المهرجان قائلا: «فى الدورة المقبلة كرمونى تانى واجى استلم الجايزة»، فيما استلم عنه التكريم المخرج أمير رمسيس.



وفاجأ الفنان محيى إسماعيل جمهور المهرجان بارتدائه الجلباب الصعيدى أثناء تكريمه، وداعب الحضور بقصة الجلباب التى اشتراها من الأقصر بعد أن اكتشف أن البدلة التى أحضرها من القاهرة بدون بنطلون، وفشل فى العثور على بنطلون مناسب فاشترى الجلباب بـ600 جنيه استجابة لاقتراح محمود حميدة الذى نصحه أن يحول محل إقامته إلى الأقصر.



وقال إنه سعيد جدا بتواجده بين أهل الاقصر الذين يحبهم كثيرا، وشكر إدارة المهرجان على التكريم.



وداعب الفنان سمير صبرى المذيعة السودانية تسنيم رابح وغنى لها أغنية «الدنيا سكر» بعد أن استعارت مطلع الاغنية فى الاعلان عن تكريمه فى المهرجان ووصفته بفنان «زى السكر»، ووجه التحية لجمهور الأقصر، وذكرهم بالاغنية الشهيرة للمطرب الراحل محمد العزبى «الاقصر بلدنا».

واختتم الحفل بتكريم النجمة نادية الجندى، وأبدت سعادتها بالتواجد فى الاقصر، واستلام الجائزة، وقالت إن التكريم يضع الفنان فى حالة عظيمة جدا ويشعره بقيمة ما قدمه خلال مشواره مع الفن.



حضر الافتتاح من الفنانين المصريين رانيا فريد شوقى، ومحمد سلام، وكريم قاسم، والمخرجين سعيد حامد، ومجدى أحمد على، وسعد هنداوى، وخالد الحجر، والمنتج محمد حفظى رئيس مهرجان القاهرة السينمائى، بالإضافة إلى الدكتور خالد عبدالجليل مستشار وزارة الثقافة لشئون السينما، نيابة عن الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، ورجب محمد عبدالقادر نائب محافظ الأقصر.