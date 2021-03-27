 رئيس وزراء العراق يفتتح المقبرة الملكية في الأعظمية بعد إعادة تأهيلها - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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رئيس وزراء العراق يفتتح المقبرة الملكية في الأعظمية بعد إعادة تأهيلها

(د ب أ)
نشر في: السبت 27 مارس 2021 - 7:04 م | آخر تحديث: السبت 27 مارس 2021 - 7:04 م

افتتح رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي اليوم السبت المقبرة الملكية في منطقة الأعظيمة بالعاصمة بغداد، بعد إعادة تأهيلها وأعمال التجديد فيها باعتبارها أحد المواقع المهمة التي تمثل شاهدا على تاريخ العراق الحديث.

وتجول الكاظمي في ملحقات المقبرة الملكية التي تضم رفاة ملوك العراق بعد تأسيس الدولة العراقية في عشرينات القرن الماضي.

واطلع الكاظمي على معرض الصور للعائلة المالكة وعدد من المقتنيات والكتب.
ثم أجرى رئيس الوزراء جولة في شوارع منطقة الأعظمية، واطلع على الوضع الخدمي والبلدي فيها، والتقى بعدد من الأهالي، واستمع إلى بعض المشاكل التي وجه بمتابعتها سريعا.


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