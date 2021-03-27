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هولندا: إعطاء 63. 1 مليون جرعة لقاح ضد فيروس كورونا حتى الآن

التطعيم ضد كورونا
التطعيم ضد كورونا
د ب أ
نشر في: السبت 27 مارس 2021 - 11:05 ص | آخر تحديث: السبت 27 مارس 2021 - 11:05 ص

أظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية، ووكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت، أنه تم حتى الآن إعطاء 63. 1 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في هولندا.

وتشير البيانات المعلنة، اليوم، إلى أن معدل التطعيم في هولندا يقدر بــ27 ألفا و 374 جرعة يوميا.

ووفقا لهذا المعدل، من المتوقع أن تستغرق هولندا عامين وخمسة أشهر لتطعيم 75 بالمئة من سكانها بلقاح من جرعتين.

وبدأت هولندا حملة التطعيم ضد فيروس كورونا قبل نحو 11 أسبوعا.

ووصل إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في هولندا إلى مليون و250 ألفا، والوفيات إلى 16 ألفا و561.

وسجلت هولندا أول حالة إصابة بالفيروس قبل عام وأربعة أسابيع.

ويشار إلى أن الجرعات وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم مسألة تقديرية، تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.

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