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نجحت أجهزة وزارة الداخلية، في ضبط 183 قطعة سلاح ناري وتنفيذ 79 ألف حكم قضائي، خلال 24 ساعة.

واصلت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملاتها الأمنية تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق؛ لمواجهة البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

أسفرت جهود الحملات التي أشرف عليها اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية للأمن العام، خلال 24 ساعة، عن ضبط 183 قطعة سلاح نارى، بحوزة 161 متهما، ضمت المضبوطات (9 بنادق آلية، 31 بندقية خرطوش، 8 طبنجات، 135 فردا محليا، 135 طلقة مختلفة الأعيرة، 10 خزائن متنوعة، 230 قطعة سلاح أبيض)، وورشة لتصنيع الأسلحة النارية.

ونفذت حملات الداخلية 79 ألف حكم قضائي بإجمالى 6640 محكوما عليهم، وضبطت (تشكيلين عصابيين ضما 11 متهما ارتكبوا 6 حوادث متنوعة، 247 قضية مخدرات بإجمالى 263 متهما ضُبط خلالها 62 كيلو مخدرات متنوعة، 15 متهما ومراقبا هاربا، 24 متهما بالبلطجة، 225 دراجة نارية مخالفة، 20 ألف مخالفة مرورية متنوعة).

إضافة إلى فحص 53 سائقا على الطرق السريعة للكشف عن تعاطي المخدرات، تبين إيجابية 6 منهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل واقعة، وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.