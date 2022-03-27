حذر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، من التصعيد في الأزمة الروسية الأوكرانية، وذلك على خلفية وصف الرئيس الأمريكي جو بايدن، لنظيره الروسي فلاديمير بوتين، بـ«الجزار»، وذلك بحسب ما أفادته وكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس»، مساء الأحد.

وأعرب المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، أمس السبت عن استغرابه من سماع وصف الرئيس الأمريكي جو بايدين للرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأنه «جزار»، بالرغم من أن «بايدن» سبق أن أصدر أوامر بقصف يوغوسلافيا وقتل الناس.

وحذر «بيسكوف» من أن «الإهانة الجديدة بحق بوتين من قِبل بايدن تضيق أكثر نافذة الفرص المتوافرة لتطبيع العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة».

ووصف الرئيس الأمريكي جو بايدن، نظيره الروسي فلاديمير بوتين بالـ«جزّار» خلال لقائه لاجئين أوكرانيين في وارسو، أمس السبت.

وردًا على سؤال حول رأيه «بفلاديمير بوتين نظرًا لما يفعله بهؤلاء الناس»، قال بايدن «إنه جزّار»، وذلك بحسب ما نشرته وكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس»، مساء السبت.

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن، لنظيره البولندي أندري دودا، خلال زيارة إلى وارسو السبت، إن الولايات المتحدة تعتبر البند الخامس من معاهدة حلف شمال الأطلسي الخاصة بالدفاع المشترك «واجبًا مقدسًا».

وأضاف بايدن لدودا: «يمكنكم الاعتماد على ذلك... من أجل حريّتكم وحريّتنا»، فيما قال الرئيس البولندي إن مواطنيه يشعرون «بتهديد كبير» من جراء النزاع الدائر في أوكرانيا.

وأجرى الرئيس الأمريكي، محادثات مع وزيري الخارجية والدفاع الأوكرانيين في فندق ماريوت في وسط وارسو خلال لقاء جمعهما مع نظيريهما الأمريكيين، على ما أفاد صحافيون مرافقون للرئيس الأمريكي في زيارته لبولندا.

وجلس بايدن في هذا اللقاء الأول مع مسؤولين أوكرانيين كبار منذ بدء الغزو الروسي، إلى طاولة بجانب وزيري الخارجية والدفاع الأمريكيين أنتوني بلينكن ولويد أوستن، مقابل وزيري الخارجية والدفاع الأوكرانيين دميترو كوليبا وأوليسكي ريزنيكوف.