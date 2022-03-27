صحة دمياط: توقيع الكشف الطبي على 2348 حالة بقرية أم الرضا في إطار حياة كريمة

أفادت مديرية الصحة في دمياط بأنه تم توقيع الكشف الطبي على 2348 حالة ضمن القافلة الطبية التي انطلقت أمس لمدة يومين بقرية أم الرضا الجديدة مركز كفر البطيخ، في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وذكرت المديرية- في بيان، اليوم- أن القافلة تتضمنت كافة التخصصات الطبية ومعملا وصيدلية لصرف الأدوية بالمجان ووحدة للأشعة.

وأشارت إلى أنه تم تحويل 26 حالة لتلقي العلاج اللازم بالمستشفيات، وإصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة لعدد 10 حالات، وإجراء 923 تحليلا معمليا، وفحص 23 حالة بالأشعة و35 حالة أخرى بالسونار.