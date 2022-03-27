علام: الجمهور أهم لاعب في المنتخب

وجه جمال علام، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، الشكر للجمهور المصري بعد الدعم الكبير للمنتخب الوطني في مواجهة السنغال، في ذهاب المرحلة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

وحضر علام مران المنتخب الوطني صباح اليوم الأحد على ملعب الدفاع الجوي قبل السفر إلى العاصمة السنغالية داكار، على متن طائرة خاصة.

وتغادر بعثة المنتخب الوطني إلى السنغال عصر اليوم، استعداداً لمواجهة نظيره السنغالي في السابعة من مساء الثلاثاء المقبل على أرضية ملعب ديامينياديو في العاصمة داكار، ضمن منافسات الإياب للمرحلة النهائية من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم «قطر 2022».

وقال علام في تصريحات للصحفيين على هامش المران: «الجماهير اللاعب رقم 1 بالنسبة للمنتخب الوطني، أحيي الجمهور على المشهد الرائع في استاد القاهرة بحضور 70 ألف مشجع».

وتمنى علام التوفيق للاعبي منتخب مصر يوم الثلاثاء المقبل بمباراة الإياب في السنغال، وتحقيق حلم الجماهير المصرية بالتأهل إلى كأس العالم.

وأضاف رئيس اتحاد الكرة: «أن الجميع خلف منتخب مصر لتحقيق حلم التأهل إلى كأس العالم».

وأتم: «لا تحزنوا من غلق المعسكر في الفترة الماضية، ولكن يجب أن يساعد بعضنا البعض لتحقيق حلم التأهل للمونديال».

وحقق المنتخب الفوز في لقاء الذهاب على ملعب ستاد القاهرة بهدف دون رد، ويكفيه التعادل في المباراة المقبلة، للتأهل لكأس العالم للمرة الثانية على التوالي والرابعة في تاريخ الفراعنة.