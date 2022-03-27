حبس شاب بقنا قتل والدته لرفضها منحه مبلغ مالي

أمرت نيابة مركز نجع حمادي بمحافظة قنا، اليوم الأحد، بحبس شاب قتل والدته، بعدة طعنات بسلاح أبيض لرفضها منحه مبلغ مالي لتكاليف عملية ولادة زوجته، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وتلقى اللواء مسعد أبوسكين مدير أمن قنا، إخطارا صباح اليوم، يفيد ورود بلاغا بالعثور على جثة ربة منزل مطعونة بعدة طعنات بمركز نجع حمادي، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى نجع حمادي.

وكشفت التحريات والمعاينة أن الجثة لسيدة آمنة.م.ا، تبلغ من العمر 52 عاما، ربة منزل، وبها آثار لـ3 طعنات نافذة بالجسم وأن المتهم في الواقعة نجل المجني عليها ويدعى "حسام.م"، يبلغ من العمر (30 عاما)، حاصل على ليسانس شريعة جامعة الأزهر، حيث أنه تخلص من والدته بطعنها عدة طعنات بسلاح أبيض بسبب خلافات مالية، بسبب رفضها منحه باقي تكلفة عملية الولادة القيصرية لزوجته.