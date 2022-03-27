دبلوماسي روسي يؤكد استحالة استبعاد بلاده من وكالة الطاقة الذرية

أكد مندوب روسيا لدى المنظمات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف، أنه من المستحيل استبعاد روسيا من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، قائلا إنه "من الصعب التعليق على تصريحات أمّية".

ونقلت شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية عن أوليانوف، تعليقًا على تصريح مستشارة وزيرة الطاقة الأوكرانية أولينا زركال، حول استبعاد روسيا من الوكالة، قوله: "من الصعب بالنسبة لي أن أعلق على التصريحات الأمية لمستشارة الوزير الأوكراني".

وأضاف أوليانوف: "في البداية مستشارة الوزير الأوكراني كان عليها أن تتعرف على الميثاق الأساسي للوكالة الدولية للطاقة الذرية لكي تفهم أنه من المستحيل استبعاد روسيا أو أي دولة أخرى من الوكالة ومثل هذا الخيار غير منصوص عليه في الميثاق الأساسي للوكالة".

ومن جهة أخرى، قال الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، إنه سيكون "من المستحيل" إجبار روسيا على الخروج بشكل كامل من أراضي بلاده.

ونقلت قناة "سكاي نيوز" الإخبارية في نشرتها باللغة الإنجليزية اليوم الأحد، عن زيلينسكي قوله إن محاولة إخراج روسيا بالكامل من الأراضي الأوكرانية "ستؤدي إلى حرب عالمية ثالثة".

وأوضح الرئيس الأوكراني أنه يريد التوصل إلى "تسوية" مع موسكو بشأن منطقة دونباس شرقي البلاد، مشيرا إلى أنه يريد خروج القوات الروسية من أجزاء من البلاد التي دخلتها منذ بدء العملية العسكرية في بلاده في فبراير 2022، مشددا على أن التوصل إلى اتفاق "ممكن فقط" إذا تم انسحابهم.