تايوان: جميع رعايانا في الشرق الأوسط بخير بعد الهجوم على إيران

ذكرت وزارة الشئون الخارجية التايوانية، اليوم الأحد، أن جميع المواطنين التايوانيين، الذين يبلغ عددهم حوالي 3000 مواطن، الذين يتواجدون حاليا في دول الشرق الأوسط بخير، في أعقاب الغارات الجوية التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران، خلال اليومين الماضيين.

وردا على سؤال حول ما إذا كان أي مواطن تايواني قد تعرض لأذى خلال هذه العمليات العسكرية، قالت وزارة الخارجية لوكالة الأنباء المركزية التايوانية (سي.إن.إيه) في وقت مبكر من صباح اليوم الأحد إن حوالي 3000 مواطن تايواني، موجودين حاليا في الشرق الأوسط والذين تم التواصل معهم هم بأمان.

ومن بينهم، 2000 تايواني في المملكة العربية السعودية و300 في الإمارات العربية المتحدة و262 في إسرائيل و200 في قطر و124 في الأردن و50 في الكويت و23 في عمان و22 في البحرين وأربعة في إيران.

وأضافت وزارة الخارجية، في بيان لها، أن الحكومة ليس لديها حاليا خطة فورية لإجلاء التايوانيين في دول الشرق الأوسط، نظرا لأن رد إيران قد ركز على المواقع العسكرية الأمريكية في المنطقة وليس المدنيين.