تقرير: إسرائيل تتحسب لهجمات جوية محتملة على قمة النقب

أفادت وسائل إعلام عبرية، بأن حكومة إسرائيل اتخذت إجراءات احترازية تحسبا لتهديدات جوية محتملة، لاجتماع دولي بمشاركة وزراء خارجية أربع دول عربية، ينطلق في صحراء النقب اليوم الأحد، وذلك بحسب ما نشرته «روسيا اليوم».

وأكدت هيئة البث الإسرائيلي «كان»، أن المخاوف بشأن هذه التهديدات الجوية المحتملة خلال الاجتماع دفعت إلى رفع مستوى تأهب القوات، بما يشمل إقلاع عدد من الطائرات الحربية الإسرائيلية؛ لتأمين وصول الوزراء العرب المشاركين في اللقاء.

وتعقَد بعد ظهر اليوم الأحد في إسرائيل، قمة سياسية تجمع وزراء خارجية الولايات المتحدة والإمارات والبحرين والمغرب ومصر، تلبية لدعوة وجهها وزير الخارجية يائير لابيد لنظرائه إلى لقاء في إسرائيل.

وسوف تعقد القمة المشتركة في فندق «إسروتيل كيدما» الفاخر الواقع في منطقة «سديه بوكير» بالنقب جنوبي إسرائيل، إذ سيغلق بالكامل لاحتضان المناقشات السياسية التي ستجري هناك، والتي سيكون التهديد الإيراني محورها المركزي، حسب ما ذكر بيان لوزارة الخارجية الإسرائيلية.

وسيعقد لقاء وزراء الخارجية المشترك يومي الأحد والإثنين، ووصف بيان الخارجية الإسرائيلية هذا اللقاء بأنه «قمة سياسية تاريخية».