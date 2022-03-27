• تأجيل محاكمة المتهمين في حادث تصادم قطاري طهطا لجلسة 26 أبريل المقبل





كشف قرار المستشار مصطفى عباس، المحامي العام الأول لنيابات شمال سوهاج، قيام المتهمين في حادث قضية قطاري طهطا المقيدة برقم 9799 لسنة 2021 جنايات مركز طهطا، والمقيدة برقم 2760 لسنة 2021 كلي شمال سوهاج، والمتهم فيها 8 من موظفي ومسؤولي هيئة السكة الحديد، محبوسين جميعا على ذمة القضية، بالإهمال والإخلال الجسيم في استخدام أموال الدولة حسب ما تقتضيه وظائفهم؛ مما نتج عنه التسبب في تصادم القطار الإسباني 2011 بمؤخرة القطار المميز 157، ووفاة 21 شخصا وإصابة 227 آخرين، من بينهم 12 طفلا ما بين متوفي ومصاب، وإتلاف وخسارة هيئة السكة الحديد مبلغ 28 مليونا و940 ألفا و495 جنيها.

تضمن أمر الإحالة، الذي حصلت "الشروق "على نسخة منه، أن المتهم الأول "أبو الحجاج صبري الشاذلي" مساعد قائد القطار الإسباني رقم 2011 ومقيم الأقصر "محبوس"، خالف أوامر تشغيله وقواعد العمل كمساعد لسائق القطار 2011 الإسباني، التي تتضمن الانتباه ومراقبة السينفورات واستخدام مكابج الطوارئ المخصصة له عند الضرورة، وقام بقيادة القطار السابق ذكره متجاوزا السرعات المقررة وعدم تشغيل جهاز التحكم A.t.c بالقطار.

وقيام المتهمين الأول والثاني "جمال منصور أحمد"، يعمل قائد القطار الإسباني رقم 2011، ومقيم الأقصر "محبوس"، بعدم الرد على الاتصالات اللاسلكية الواردة إليهما من غرفة المراقبة المركزية، وأن المتهمين الثالث "محمد علي عبدالنبي" مساعد قائد القطار المميز رقم 157، ومقيم أسيوط "محبوس"، والرابع "عمرو عبدالراضي أحمد" قائد القطار المميز 157، ومقيم أسيوط، والخامس "محمد خليفة أحمد" مشرف القطار المميز 157، ومقيم المراغة سوهاج، والسادس "السيد صابر توفيق" مساعد مشرف القطار المميز 157، ويعمل كمساري القطار، ومقيم سوهاج، "محبوسين"، لم يتخذوا إجراءات وقاية القطار المميز رقم 157 فور حدوث العطل الذي استغرق أكثر من 10 دقائق، وفق لائحة سلامة التشغيل الصادرة عن جهة عملهم.

وقيام المتهم الثالث بتعاطي المخدرات حسب تقرير الطب الشرعي المبين في الاتهام، بالمخالفة لقانون العمل وارتكاب جناية حيازة المخدرات.

وتضمن أمر الأحالة أن المتهم الأول والثاني اشتركا بطريق الاتفاق سويا في ارتكاب تزوير محرر رسمي من محررات الهيئة القومية لسكك حديد مصر، هو نموذج 67 حركة، وذلك بأن انتحل المتهم الأول صفة الثاني، وأقر -على خلاف الحقيقة- بأنه قائد القطار الإسباني 2011، ووقع على المحرر بتوقيع -نسبه زورا- المتهم الثاني، وذلك بما يفيد علمه بأماكن تهدئة وسرعات القطارات المقررة على خط السكة الحديد حتى محطة أسيوط.

كما تضمن التقرير قيام المتهمين الأول والثاني بالعبث وتعطيل جهاز التحكم الآلي المزود القاطرة القطار الإسباني 2011، وعدم تشغيله حال استلام المتهم الثاني للقطار، كقائد له من محطة الأقصر، وقيام المتهم الأول بقيادته حتى وقوع الحادث بنطاق مدينة طهطا.

وتضمن التقرير تراخي المتهمين السابع "سامي جميل ذكي" ناظر محطة أقسام حركة المراقبة المركزية بأسيوط، مقيم صدفا أسيوط، "محبوس"، والثامن "كرم يوسف حبيب"، يعمل مراقبا فنيا بهيئة السكة الحديد المركزية بأسيوط، "محبوس"، في إخطار المتهم الثاني لاسلكيا بتوقف القطار المميز 157 عن خط سيره، وعند مناداة المتهم السابع لاسلكيا، قام بمناداة قطار آخر، وأن المتهم الثامن لم يتابع القطارات المزودة بجهاز التحكم الآلي A.t.c، ومنها القطارين محل الحادث.

يذكر أن هيئة الدائرة التاسعة بمحكمة جنايات سوهاج برئاسة المستشار محمد عبدالحافظ، وعضوية المستشارين وليد الأمير وناجح عبدالحميد محمد، بأمانة سر ماجد أمين وطه حسين، كانت خلال أولى جلساتها الأسبوع الماضي لمحاكمة المتهمين، استمعت لقرار أمر إحالة المتهمين من النيابة العامة، التي طالبت بتطبيق أقصى العقوبة على المتهمين.

وفي نفس السياق، طلب عدد من محامي المتهمين من هيئة المحكمة، سماع شهادة الفريق كامل الوزير، وزير النقل، ورئيس هيئة السكة الحديد، زمن الحادث، ومناقشة شاهدي الإثبات الـ16 والـ17 "مهندسين بالسكة الحديد"، وكلفت النيابة العامة بإعلانهما بتلك الجلسة.

وقررت المحكمة تأجيل محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"تصادم قطاري طهطا"، لجلسة يوم 26 أبريل المقبل.