وزير التعليم: الوزارة تولي اهتماما كبيرا بتطوير التعليم الفني والمهني كما ونوعا

أكد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير التعليم الفني والمهني كمًا ونوعًا كهدف أسمى لاستراتيجية طموحة؛ لتطوير التعليم الفني، تقوم الوزارة بتبنيها، انطلاقًا من استراتيجية الدولة المصرية للتنمية المستدامة رؤية مصر ٢٠٣٠، الرامية إلى إتاحة التعليم الفني والتدريب المهني لجميع الطلاب، دون تمييز وتحسين جودة منظومة التعليم الفني والتدريب ومخرجاتها، بما يتماشى مع الأنظمة العالمية، وينعكس في النهاية على تعزيز تنافسية التعليم الفني والتدريب

وأعرب الوزير خلال احتفالية إطلاق 5 مدارس دولية للتكنولوجيا التطبيقية، عن سعادته بطلاب المدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية لما يمتلكون من أدوات المعرفة والمهارات، واستشهد بالجهود المبذولة في مدرسة فتح الله الدولية للتكنولوجيا التطبيقية بالإسكندرية، مؤكدًا أنها صرح جديد يُضاف إلى رصيد منظومة التعليم الفني والتدريب المهني في مصر، وإحدى ثمرات التعاون والشراكة الناجحة بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وشركة فتح الله، والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، كما وجه الوزير الشكر والتقدير لكافة الجهات الداعمة لتطوير منظومة التعليم الفني بالقطاع الخاص على جهودهم ودعمهم المتواصل للتعليم الفني، وللوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، ومشروع قوى عاملة مصر.

وأكد إن مدارس التكنولوجيا التطبيقية تحقق رؤية مصر 2030، وطلاب هذه المدارس معتزين ببلادهم قادرين على التعلم الذاتى، يمتلكون جدارات وقدرات كبيرة، ..موضحا أن القطاع الخاص محرك التنمية الاقتصادية فى مصر وعملوا مع الوزارة لإنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقية ومن ثم أصبحت المدارس مشاركة بين الوزارة والقطاع الخاص المحليين والدوليين.

وأضاف وزير التربية والتعليم أن المدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية التطبيقية التى تقام يالتعاون مع مشروع قوى عاملة مصر،التابع للمعونة الامريكية ، هى مدارس دولية وتستطيع الوزارة التوسع فيها مع البلاد المجاورة، موجها الشكر للوكالة الأمريكية للتنمية، منها بالشراكة المتميزة مع القطاع الخاص وهم شركاء النجاح بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى.

وشدد الوزير أن النظرة المجتمعية للتعليم الفنى اختلفت وهناك دول طلبت كوادر من خريجى مدارس التكنولوجيا التطبيقية، لكونهم يلبون احتياجات سوق العمل ويمتلكون مهارات عالية وجدارات، كما أنه متاح لهؤلاء الطلاب الالتحاق بالجامعات التكنولوجية، موجها الشكر للدكتور محمد مجاهد نائب الوزير للتعليم الفنى لهذا النموذج المهم من المدارس وتحديث منظومة التعليم الفنى بشكل كامل.

وأشار إلى أن مدارس التكنولوجيا التطبيقية نموذجا مهما لمنظومة التعليم الفنى، مؤكدا دعم القيادة السياسية للتعليم بشكل عام والتعليم الفنى بشكل خاص، لافتا إلى أن مدارس التكنولوجيا التطبيقية نموذجا مهما لتغيير الصورة الذهنية عن مدارس ومنظومة التعليم الفنى بشكل عام .