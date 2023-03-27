عمال هيئة أوجيرو في لبنان يعتصمون للمطالبة بزيادة الأجور

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نظم موظفو هيئة "أوجيرو" اللبنانية، اليوم الإثنين، اعتصاما أمام مبنى الهيئة بالضاحية الجنوبية لبيروت للمطالبة بتعديل أجورهم.

وتشكل هيئة "أوجيرو" البنية التحتية الأساسية لجميع شبكات الاتصالات في لبنان بما فيها شبكات الهاتف المحمول، ومقدمي خدمات البيانات، ومقدمي خدمات الإنترنت وغيرها.

وطالب المعتصمون بتعديل أجورهم بعد أن تآكلت بفعل انهيار سعر صرف العملة الوطنية مقابل الدولار، والارتفاع الكبير في أسعار السلع.

وأعلن المعتصمون الذين ينفذون إضرابا مفتوحا أنه "لا عودة عن الإضراب قبل تحقيق مطالبهم".

وينفذ موظفو "أوجيرو" إضرابا مفتوحا منذ يوم الجمعة الماضي للمطالبة بتعديل الأجور. وأسفر الإضراب عن خروج عدد من السنترالات عن الخدمة.