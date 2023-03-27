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كشف الكونغولي فلوران إيبينجي المدير الفني لفريق الهلال السوداني، عن كيفية تعامله مع العدد الجماهيري الضخم الذي سيواجهه في مباراة الأهلي القادمة ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وقال مدرب الهلال في تصريحات عبر صفحة الهلال الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "فريقنا معتاد على اللعب بمثل هذه الأجواء".

وأضاف: "لقد لعبنا أمام جماهير مرعبة في أثيوبيا وتنزانيا وحققنا نتائج إيجابية كانت كفيلة بتأهلنا".

وأكمل: "الضغط الأكبر سيكون على الأهلي، ولم نأخذ وقتًا في إعداد اللاعبين نفسيًا لأنهم متحمسون للغاية لخوض هذه المباراة ويعتبرونها مباراة العبور".

وأتم مدرب الهلال: "المباراة القادمة ستكون غير المباريات السابقة لأنها أمام نادي القرن ونحترم الأهلي وأعيننا على العبور وسنقاتل لإسعاد جماهير الهلال".