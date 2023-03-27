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اختتم منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا تدريباته استعدادًا لمواجهة منتخب مالاوي في الثالثة عصر غدًا باستاد بينجو الدولي في الجولة الرابعة للتصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2024 المقرر إقامتها بكوت ديفوار.

انطلق مران منتخب مصر في الثالثة عصرًا بتوقيت مصر و مالاوي ، شارك في المران جميع اللاعبين الـ24 المتواجدين في قائمة الفريق .

حضر مران المنتخب سفير مصر في مالاوي محمد الشريف برفقة خالد الدرندلي رئيس البعثة ونائب رئيس اتحاد الكرة وحازم إمام عضو اتحاد الكرة.

كما حضر عدد من الجالية المصرية للتدريب لتحفيز اللاعبين قبل مباراة الغد.