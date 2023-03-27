المقاولون العرب يهنئ المنتخب الأوليمبي ويشيد بثلاثي الذئاب

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يتوجه مجلس إدارة نادي المقاولون العرب برئاسة محسن صلاح وقطاع الكرة والجهاز الفني لفريق الكرة تحت إشراف محمد عادل فتحي، عضو مجلس الإدارة والكابتن شوقي غريب المدير الفني بالتهنئة للمنتخب الأوليمبي بنجاحه في التأهل لبطولة أفريقيا المؤهلة لأولمبياد 2024.

وأبدى محمد عادل فتحي سعادته بتخطي المنتخب عقبة زامبيا ونجاحه في التأهل في ظل وجود 3 لاعبين من نادي المقاولون العرب وهم محمد سيحا وعمر فايد وأحمد عاطف قطة.

وأكد فتحي أن وجود 3 لاعبين من المقاولون العرب في المنتخب الأولمبي نتاج سياسة شاملة لمجلس الإدارة والكابتن شوقي غريب المدير الفني بصنع جيل من الشباب ووجود نادي المقاولون العرب كأهم الروافد للمنتخبات الوطنية مؤكدا أن الفترة المقبلة ستشهد بزوغ أكثر من نجم جديد في الجبل الأخضر يتم تقديمهم للمنتخبات الوطنية في مختلف الفئات العمرية.