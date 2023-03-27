دعوة معلمة أمريكية لزيارة فلورنسا بعدما أجبرت على الاستقالة لعرضها صورة لـ تمثال داوود

من المقرر أن تتم دعوة معلمة في ولاية فلوريدا الأمريكية، أُجبرت على الاستقالة بعد أن عرضت صورة لـ"تمثال داوود" للفنان الإيطالي الراحل، مايكل أنجلو، لزيارة فلورنسا، وهي المدينة الإيطالية التي يوجد بها التمثال الأصلي الشهير.

وكتب داريو نارديلا، عمدة فلورنسا، في تغريدة له على موقع "تويتر"، أنه يعتزم دعوة المعلمة، التي تحمل اسم هوب كاراسكيلا في وسائل الإعلام الأمريكية، وهي مديرة مدرسة في تالاهاسي، عاصمة فلوريدا، لتكريمها باسم فلورنسا.

وكتب نارديلا على تويتر، إن "الخلط بين الفن والمواد الإباحية هو ببساطة، سخيف جدا".

وكانت كاراسكيلا تركت منصبها في المدرسة، بعد أن شكا أحد أولياء الامور من أن عرض صورة لتمثال داوود، عاريا، يعتبر فعلا "إباحيا". ومنحها مجلس إدارة المدرسة خيار الاستقالة أو الفصل من العمل.

ومن جانبها، قالت كاراسكيلا لموقع "هافينجتون بوست" الأمريكي الإخباري، إن هناك "سلسلة من سوء الفهم" تتعلق برسالة كانت يجب أن ترسل إلى أولياء الامور، لتحذيرهم من أنه سيتم عرض عمل من فنون عصر النهضة على التلاميذ.