ألمانيا: توقعات بارتفاع ملحوظ في منسوب المياه على ساحل منطقة شمال فريزيا

من المتوقع ارتفاع منسوب المياه بشكل ملحوظ على ساحل منطقة شمال فريزيا في ألمانيا ليلة الاثنين/الثلاثاء وصباح غد الثلاثاء، وذلك حسبما أوضحه المكتب الاتحادي للملاحة البحرية والهيدروجرافيا في مدينة هامبورج الألمانية اليوم الاثنين.

كما توقع المكتب مناسيب أعلى للمياه في هامبورج وبريمن وساحل ولاية سكسونيا السفلى.

وبحسب توقعات المكتب الصادرة اليوم الاثنين قبيل الساعة الثانية بعد الظهر، ينتظر الخبراء منسوبا مائيا أعلى بما يصل إلى 2,50 متر عن الصفر المرجعي للمقياس في منطقتي داجيبول وهوزوم خلال الليل، وتوقعوا أن يصل منسوب المياه إلى مترين في معظم الأماكن الأخرى على الساحل.

كما توقع الخبراء أن يكون منسوب المياه في ساحل شمال فريزيا أعلى من المنسوب المرجعي الطبيعي بمقدار يتراوح بين متر ومتر ونصف.

وفي هامبورج سيرتفع مستوى المياه في نهر إلبه خلال الليل بمقدار يصل إلى متر ونصف مقارنة بالمستوى المرجعي الطبيعي، ثم بمقدار حوالي متر واحد صباح غد.

وعلى ساحل بحر الشمال في سكسونيا السفلى سيكون الارتفاع أقل وفقًا لتوقعات المكتب. ففي معظم جزر فريزيا الشرقية ومنارة آلته فيزر يُتوقع خلال الليل أن يصل الارتفاع إلى متر ونصف، وفي فيلهلمسهافن ما بين متر ونصف ومترين، فيما سيتراوح الارتفاع صباح غد ما بين 50 و75 سنتيمترًا فوق الصفر المرجعي للمقياس.

ويُطلق الخبراء على المناسيب التي تزيد عن 1,50 متر فوق متوسط المدّ العالي وصف طوفان عاصفي (يرتبط بتحذير من وقوع فيضان)، أما ما دون ذلك فيُصنف على أنه مجرد ارتفاع في منسوب المياه.