السفير الأمريكي السابق: إدارة ترامب تتوقع سيطرة الحكومة السورية الكاملة

صرح السفير الأمريكي السابق روبرت فورد في دمشق اليوم الاثنين، بأن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تفهم أن الحكومة ستتحكم يوما ما بكل المناطق السورية.



وقال فورد في تصريحات لقناة "الإخبارية السورية": "الحكومة السورية حليف مهم جدا للولايات المتحدة الأمريكية".

وأضاف: "المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توم براك يقوم بعمل رائع في بناء العلاقات الثنائية بين سوريا وأمريكا".

وختم قائلا: "إدارة ترامب تفهم أن الحكومة في دمشق ستتحكم يوما ما بكل المناطق السورية".

ووصل الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع فجر يوم أمس الأحد، إلى الولايات المتحدة الأمريكية في زيارة رسمية.

وستكون هذه الزيارة هي الأولى للرئيس السوري إلى واشنطن، والثانية إلى الولايات المتحدة بعد مشاركته في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر الماضي في نيويورك، حيث أصبح أول رئيس سوري منذ عام 1967 يُلقي كلمة أمام المنظمة الدولية.

ومن المتوقع أن تحظى هذه الزيارة المرتقبة باهتمام إقليمي ودولي واسع، نظرا للتداعيات السياسية والأمنية المهمة التي قد تترتب عليها، خاصة في إطار الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تثبيت استقرار الأوضاع في سوريا والمنطقة.