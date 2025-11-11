الرئاسة السورية: الشرع وترامب بحثا العلاقات الثنائية بين البلدين وقضايا إقليمية ودولية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أصدرت الرئاسة السورية مساء اليوم الاثنين، بيانا بشان لقاء الرئيس احمد الشرع بنظيره الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض، ونشرت صورا من اللقاء.



وقالت الرئاسة السورية في بيانها: "وصل الرئيس أحمد الشرع إلى البيت الأبيض في زيارةٍ رسميةٍ إلى الولايات المتحدة الأمريكية، حيث كان في استقباله الرئيس الأمريكي السيد دونالد ترامب".

وأضاف البيان: "عقد الرئيسان جلسة مباحثات، بحضور وزير الخارجية والمغتربين السيد أسعد الشيباني، ووزير خارجية الولايات المتحدة السيد ماركو روبيو، تناولت العلاقات الثنائية بين الجمهورية العربية السورية والولايات المتحدة، وسبل تعزيزها وتطويرها، إضافةً إلى عددٍ من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك".



وتزامن هذا اللقاء مع إعلان وزارة الخزانة الأمريكية تعليق تطبيق عقوبات "قانون قيصر" المفروضة على سوريا، مشيرة إلى أن الإدارة الأمريكية تراجع حاليا تصنيف سوريا كدولة راعية للإرهاب.

وأكدت وزارة الخزانة أنه لم تعد هناك عقوبات أمريكية شاملة على دمشق.

وفي وقت سابق من اليوم، عقد الشرع اجتماعًا موسعًا مع أفراد الجالية السورية في العاصمة الأمريكية واشنطن، بحضور وزير الخارجية أسعد حسن الشيباني والمبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توماس براك.

وأعرب الوزير الشيباني عن تقديره لدور الجالية السورية في دعم وطنهم الأم، فيما أشاد المبعوث الأمريكي براك بمساهمتها في تعزيز التفاهم وتطوير العلاقات السورية–الأمريكية.

وفي ختام اللقاء، دعا الشرع إلى إبقاء قنوات التواصل مفتوحة والمشاركة الفاعلة في البرامج الوطنية.

كما التقى الشرع في واشنطن بممثلي المنظمات السورية–الأمريكية، مؤكدا أهمية دورها في نقل الصورة الحقيقية عن سوريا وتعزيز الحضور السوري في الساحة الأمريكية.

وأشاد بإسهامات الجالية في ترسيخ روح الانتماء والوعي بالقضايا الوطنية، فيما قدّم ممثلو المنظمات مجموعة من المقترحات والآراء المتعلقة بشؤون الجالية السورية.