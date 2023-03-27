قرعة صعبة لمنتخب شابات السلة بمونديال إسبانيا

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أسفرت قرعة بطولة كأس العالم لشابات كرة السلة تحت 19 سنة عن وقوع المنتخب الوطني في المجموعة الرابعة رفقة منتخبات "كندا - الصين - التشيك".

وصعد الفراعنة لنهائيات المونديال عقب الحصول على وصافة بطولة إفريقيا الأخيرة والتي أقيمت بمدغشقر أغسطس من العام الماضي بعد الخسارة أمام عمالقة مالي بنتيجة 54-86.

فيما جاءت باقي نتائج المجموعات كالتالي:

المجموعة الأولى: "إسبانيا - الأرجنتين - أستراليا - فرنسا".

المجموعة الثانية: "أمريكا - ألمانيا - مالي - تايوان".

المجموعة الثالثة: "البرازيل - إيطاليا - اليابان - ليتوانيا".

ومن المقرر، أن تقام كأس العالم خلال الفترة من 15 وحتى 23 يوليو 2023 في العاصمة الإسبانية مدريد.

الجدير بالذكر، أن أمريكا هي حامل لقب البطولة الماضية التي أقيمت بمدينة دبرتسن المجرية بعد الفوز على أستراليا بنتيجة 70-52.